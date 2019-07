Magazine Irmãos de fé

Os irmãos e cineastas Gabriel e Maurilio Martins têm muito o que contar sobre as zonas periféricas de Belo Horizonte. No Coração do Mundo é o primeiro longa-metragem dos realizadores. Antes de seu lançamento, os cineastas já haviam lançados produções como o curta Nada (2017), exibido na Quinzena dos Realizadores, seção independente realizada em paralelo com o Festiva...