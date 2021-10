Magazine Irmã de Neymar volta a alfinetar Galvão Bueno após vitória da seleção Rafaella Santos, voltou a falar sobre o áudio vazado no jogo anterior da seleção em que o narrador Galvão Bueno teria chamado o atacante de "idiota"

Após a goleada do Brasil por 4 a 1 contra o Uruguai na noite desta quinta (14), Rafaella Santos, irmã de Neymar, voltou a falar sobre o áudio vazado no jogo anterior da seleção em que o narrador Galvão Bueno teria chamado o atacante de "idiota". Em vídeos postados no Stories do Instagram usando um filtro com o rosto de Neymar, ela disse: "Gol do irmão, check....