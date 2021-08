Magazine Iphan Goiás comemora Dia do Patrimônio Cultural com doação de livros a bibliotecas goianas Projeto Circuito Literário começa nesta terça-feira (17/8), com doação de cerca de 9 mil livros com temáticas sobre o patrimônio arquitetônico e histórico. Programação conta ainda com a exposição fotográfica Goiás de Encantos

A preservação da memória, a arquitetura do Brasil Central e o patrimônio afetivo da cidade de Goiás são alguns dos conteúdos explorados nas obras do Circuito Literário Iphan Goiás nos Municípios. O projeto começa nesta terça-feira, em comemoração ao Dia Nacional do Patrimônio Cultural, com a doação de cerca de 9 mil livros para bibliotecas públicas das cidades g...