Iphan disponibiliza R$ 6 milhões para reforma do Teatro Sebastião Pompeu de Pina, em Pirenópolis O teatro está interditado desde 2016

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vai liberar R$ 6 milhões para a restauração e requalificação do Teatro Sebastião Pompeu de Pina, em Pirenópolis. O anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) nesta segunda-feira (19), após reunião na sede da entidade. O teatro está interditado desde 2016 e acabou sendo escorado no ano se...