Ipês conquistam turistas que passeiam por Goiânia na época mais seca do ano Começa a temporada dos ipês. Além de encantar os moradores, árvore florida conquista os turistas que passeiam por Goiânia na época mais seca do ano

Julho, agosto e setembro são realmente meses atípicos para os que habitam ou visitam Goiânia. É quando o Cerrado, com todo seu clima energético e sua vegetação endurecida, alcança o extremo em altas temperaturas e baixas umidades. Sobreviver à época do ano é tarefa que só goiano do pé rachado sabe explicar. Entretanto, caminhar por entre as avenidas e ruas da c...