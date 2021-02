Magazine Invista no acompanhamento precoce Motivos para as futuras mamães procurarem ajuda profissional desde o início

1. Para quem planeja engravidar, a consulta pré-concepcional avalia a viabilidade da concepção e gestação com um check-up geral da mulher e do homem. 2. Ainda nessa etapa, é possível conhecer as deficiências nutricionais da futura mamãe e suplementá-las. 3. Se houver necessidade, é a hora de iniciar um tratamento de infertilidade e e...