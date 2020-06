Magazine Intestino e coronavírus

Na medida que pesquisas avançam sobre o comportamento do novo coronavírus, médicos alertam que o vírus pode atacar, além do sistema respiratório, vários outros órgãos em pacientes em estado grave. Pesquisadores holandeses publicaram estudo, no início de maio, na revista Science, confirmando que o intestino também vem sendo atingido, justificando as causas de diarreia ...