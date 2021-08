A cantora de forró Walkyria Santos, 43, usou o Instagram para lamentar a morte do filho Lucas Santos, de apenas 16 anos. Abraçada a uma blusa, na qual ela afirmou ainda sentir o cheiro do adolescente por ter sido a última que ele usou e muito emocionada, ela explicou o que motivou a morte do jovem, além de falar sobre a enorme tristeza que sentia.

"Hoje é dia 3 de agosto de 2021, eu perdi meu filho", iniciou. "Uma dor que só quem sente vai entender e isso é sobre o último post que eu havia feito. Nos comentários, como vocês já estão vendo, tem alguns vídeos dele", disse a cantora, contando sobre um conteúdo que Lucas havia postado no TikTok, a que ela se referiu como "uma brincadeira de adolescente com os amigos".

"Ele pensou que as pessoas achariam engraçado, mas não foi isso que aconteceu. Como sempre, destilaram ódio na internet, deixando comentários maldosos", criticou. "Meu filho acabou tirando a vida. Estou desolada, acabada, sem chão, mas estou aqui como uma mãe pedindo para que vocês vigiem, para que fiquem alertas".

Walkyria contou que Lucas já havia dado sinais que sofria de problemas relacionados a saúde mental e que ela fez o que pôde para ajudá-lo: conversou várias vezes com ele e o levou ao psicólogo. "Mas foi só isso, comentários na internet, nesse TikTok nojento, que fizeram com que ele chegasse a esse ponto", lastimou.

"Que Deus conforte o coração da minha família. E que vocês vigiem, porque essa internet está doente, quando as pessoas são um pouco fracas e não se aguentam... que vocês vigiem", alertou, encerrando a gravação.

Morte de Lucas Santos

O filho da cantora Walkyria Santos, Lucas Santos, morreu aos 16 anos nesta terça-feira, 3, em Fortaleza, Ceará. Por meio de comunicado nas redes sociais a equipe da cantora informou sobre o falecimento do jovem. "Infelizmente hoje o mundo da Família Santos está cinza. Lucas, filho da Walkyria, já não se encontra entre nós. O coração da Walkyria e toda sua família está em pedaços. Essa é uma dor que nenhuma mãe quer passar. Neste momento, pedimos que respeitem o luto e que orem e mandem boas energias para Walkyria e toda sua família."

A equipe agradeceu aos fãs e amigos. "Agradecemos a todos os fãs e amigos pelas mensagens positivas. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmos 34:18. Lucas agora está ao lado de Deus", completou o comunicado.

Walkyria Santos

Natural de Monteiro, na Paraíba, Walkyria ficou conhecida ao integrar a banda Magníficos, que deixou para seguir carreira solo. Entre os principais sucessos dela, se destacam hits como "Você Nunca me Amou", "Verdadeiro Amor" e "Me Usa". Além de Lucas, a cantora tem mais dois filhos: Bruno, 20, e Maria Flor, 10.