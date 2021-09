Internautas deram início a um movimento nas redes sociais para exigir a expulsão de Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel, 29, do reality show A Fazenda 13 (Record). Os espectadores acusam o participante de estuprar a modelo Dayane Mello, 32, na madrugada deste sábado (25), após a segunda festa do programa.

Circulam nas redes sociais trechos de vídeos dos peões no quarto após a comemoração. Dayane aparentava estar muito bêbada e outros participantes a ajudaram a se trocar e a se deitar.

Em uma das imagens, MC Gui, 23, aparece perguntando se ela gostaria de ficar onde estava, com Nego do Borel sobre ela, ou ir para a cama dela. "Papo sério, se ela não quiser sair, você sai, Nego", ele disse, e alegou ser melhor para evitar problemas.

Ao fundo, vozes femininas afirmavam que ela estava "totalmente bêbada" e concordam com a instrução. Em outro vídeo, Borel está deitado ao lado de Dayane, a abraçando, e outros participantes tentam afastá-lo, enquanto o cantor pede: "Calma aí".

Um dos trechos mais sérios é o que mostra o quarto durante a madrugada, com os demais participantes dormindo. As limitações da câmera não permitem que as imagens e o áudio sejam claros.

Segundo o público, nos trechos, Nego do Borel estaria na cama com Dayane, que não reagia por estar inconsciente. Há sons que parecem gemidos e, em alguns momentos, é possível ouvir a voz da modelo, quase inaudível, murmurando que tem filho.

Internautas pedem a expulsão do participante, que já se envolveu em polêmicas dentro e fora do reality. No Twitter, termos como "Estupro não", "Não é não" e "Estupro na Record" estão entre os assuntos mais comentados deste sábado (25).

Nas redes sociais da fazendeira, administradores pedem que fãs denunciem e cobrem posicionamento da Record. "Isso é inaceitável! Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações", diz a equipe dela.

"Nada justifica!", continua o texto. "As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos assim que conseguirmos entrar em contato com os responsáveis."

A emissora afirmou em nota nas redes sociais que os fatos estão sendo apurados. "A Record TV informa que, diante dos acontecimentos desta ultima noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite", diz o texto.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Nego Borel não se pronunciou sobre o ocorrido até a última atualização deste texto.