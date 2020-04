O humorista e apresentador Waldemar Neto, mais conhecido pelo público como 'Seu Waldemar', segue internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) daqui de Goiânia. Ele foi diagnosticado com o novo coronavírus e agora luta para se recuperar de uma pneumonia.

Segundo uma nota divulgada pela família nesta sexta-feira (10), Waldemar está consciente e comunicando. O boletim informa que o quadro dele segue grave, pois o humorista também teve uma pneumonia que se alastrou pelo pulmão, e que por isso ele precisa de um acompanhamento minucioso e muito cuidadoso. Ele já respira sem a ajuda de aparelhos.

Veja a postagem:

No último comunicado foi informado que o apresentador do programa "No Balaio", da TV Anhanguera, até já fez um pedido para a equipe médica do hospital onde está internado em Goiânia: queria comer pamonha.

A família, os amigos e o escritório agenciador do artista, agradecem o carinho e pedem para que todos permaneçam em oração com pensamentos positivos.

O humorista foi diagnosticado com coronavírus no dia 25 de março.

A família ressalta que Waldemar tem 33 anos, sempre foi esportista, praticante de futevôlei e futebol, e não possui histórico atual de comorbidades.

O humorista começou a sentir os primeiros sintomas no dia 18 de março e logo buscou auxílio médico. Ele seguiu em isolamento, mas foi levado para o hospital na noite da última segunda-feira (23). O primeiro diagnóstico foi de pneumonia.

Lavar as mãos de forma correta, uso de álcool em gel, máscaras, evitar contato pessoal e aglomerações de pessoas são algumas das orientações para evitar o contágio da doença.

Por fim, a família do humorista reforçou um pedido que vem sendo feito por todos os órgãos de saúde: fiquem em casa, e ressalta que o vírus não escolhe perfil, gênero ou idade para se manifestar de forma tão grave.

Nós do O POPULAR estamos torcendo pela recuperação do 'Seu Waldemar’.