Magazine Interdição total de salas não era necessária, diz laudo técnico sobre fechamento do cinema Lumière Documento emitido por engenheiro por determinação da Justiça afirma que não havia necessidade de interrupção total das atividades. Ainda não há data para audiência que determinará se haverá ou não retorno a funcionamento

Era para ser uma reforma tipo “estamos trabalhando para melhor atendê-los”, mas o fechamento temporário de uma das salas da Rede Lumière no Shopping Bougainville ganhou status de briga e foi parar na Justiça. A queda de braço, que se arrasta há mais de um ano e culminou na interdição do cinema, acaba de ganhar novo capítulo. Um laudo técnico, emitido no final de...