Intérprete de Chewbacca, ator Peter Mayhew morre aos 74 anos O artista fez sua primeira aparição como o Chewbacca no thriller de ação de ficção científica "Star Wars", de 1977, e coestrelou mais quatro filmes da série

O ator Peter Mayhew, que interpretou Chewbacca em vários filmes da saga "Guerra nas Estrelas", faleceu na terça-feira, 30, aos 74 anos. Mayhew morreu em sua casa, no Texas, de acordo com um comunicado da família nesta quinta-feira, 2. Ainda não há informações sobre possíveis causas. O artista fez sua primeira aparição como o Chewbacca no thriller de ação de ficção c...