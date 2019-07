Magazine Instituto divulga a correspondência de Vicente de Carvalho para Euclides da Cunha No material avaliado por Elvia e sua equipe, adquirido em 2002 do colecionador Giuseppe Baccaro, há uma série de detalhes e semelhanças que justificam os laços de amizade

Quando o pessoal de documentação fotográfica do Instituto Moreira Salles começou a manusear o conjunto de imagens adquirido de um marchand, percebeu que ali não havia apenas fotografias do poeta Vicente de Carvalho (1866-1924) – junto, estavam também 24 cartas que o escritor trocara com um grande amigo, Euclides da Cunha (1866-1909). Trata-se de uma raridade, pois, até o m...