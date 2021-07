Magazine Instituição já enfrentou 5 incêndios

A museóloga Fernanda Coelho, que se aposentou em 2014, conta que o material de Goiás não estava no depósito da Vila Leopoldina, local do incêndio desta quinta-feira (29), mas sim na Vila Clementino, onde está armazenada a maior parte do acervo da Cinemateca Brasileira. Mas isso não reduz a preocupação da pesquisadora que confessou ter chorado e se irritado com o fogo...