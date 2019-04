Magazine Instigando o jogo para não esfriar

Final em uma sexta-feira, jogo da discórdia com regularidade e provas de resistência sem fim. A vida do diretor geral do programa, J.B. Oliveira, o Boninho, nome por trás da equipe do reality show, não foi fácil neste ano. Foram muitos os recursos da edição do BBB 19 para instigar seu elenco a jogar mais e tirar a impressão de colônia de férias que a maioria dos part...