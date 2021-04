O amor em tempos de pandemia, a autobiografia, o desejo de vida diante a morte e a representatividade trilham os caminhos dos poetas goianos em publicações lançadas nos últimos meses. Em tons pessoais, mas que falam sobre questões coletivas e universais, os escritores dão pistas sobre a realidade que os cercam. Colaboram também para que a escrita de Goiás flua das páginas dos livros impressos para projetos ambiciosos, caso do game-art Saída, do poeta e arquiteto Arthur Moura Campos.

Enquanto a escritora e professora Tarsilla Couto de Brito ri de si mesma em versos que exploram o amor enquanto metáfora para o fim, o autor Mazinho Souza, do coletivo Goiânia Clandestina, é “cobra criada” e destaca elementos da cultura negra em suas páginas. Já o introspectivo Rosa Neves, em Avião de Papel, apresenta cenários possíveis para poemas apaixonantes. Enquanto isso, Thaise Monteiro explora a casa em que passou toda a infância para narrar a saudade e a nostalgia. Na Semana Nacional do Livro, acompanhe cinco autores contemporâneos de Goiás que destacam a força e a beleza da poesia. Inspire-se.

Estimável piloto

“A facilidade que ele tem para mexer nas palavras e ir construindo frases surpreendentes me tira do sério, me desconcerta. Queria saber escrever como ele. Queria ter essa facilidade.” As palavras introdutórias do letrista Carlos Brandão para o texto de apresentação do livro Avião de Papel resumem muito bem os poemas de Rosa Neves. Ao longo das páginas publicadas no último mês pela NegaLilu Editora, o escritor goiano salienta em poemas visuais e curtos os desejos da vida e os amores do mundo.

Por diversas vezes, Rosa Neves explora a paisagem de Goiânia para narrar acontecimentos cotidianos que lhe fogem das mãos. O leitor passeia, por exemplo, por um saudoso Lago das Rosas, no Setor Oeste, e vai até ao encontro do próprio poeta na Praça Cívica, no Centro. O interior e o vazio do quarto escuro, o cigarro quase no fim e a intimidade soturna do poeta sublinham a simetria de uma poesia que se camufla na sombra e evapora no céu.

Estreia em voo solo, Rosa acentua em Avião de Papel uma literatura cotidiana e autobiográfica, o desejo de morte e de vida diante os sonhos juvenis e a paixão pelo mundo. Aos 22 anos, o autor trilha caminhos da autopublicação em zines, antologias e e-books. Em 2020, por exemplo, o escritor havia lançado Dança Comigo enquanto Eles Dormem (Coletivo Fiasco), que destaca o silêncio da noite, o amor e as redescobertas do coração.

Sem título

“acho que estou pronto para voltar aos estudos,

digo, à academia. o pensamento da morte já não

sequestra tanto. ontem era ideia quente, hoje é

frio. nesta hora, tudo é frio. Agasalho-me”

Coração carimbado

Reflexões sobre os fins, medos e amores pautam os 30 poemas de Sentimentos Carimbados, primeiro livro de poesia de Tarsilla Couto de Brito, professora de Literatura na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. A obra, desenvolvida pela editora Goiânia Clandestina, foi lançada no início da semana e destaca aquele “riso de canto de boca de quando rimos de nós mesmos”, como descreve a autora.

Escritos entre junho e agosto de 2020 enquanto a escritora percorria um momento muito pessoal de separação, e, por conseguinte, de transformação, os poemas versam sobre desfechos, cessações e pontos finais. Em tom de humor e ironia, a obra explora o bom humor dos finais de relacionamentos. Também destaca sentimentos como o vazio e a solidão.

“É sobre rir de si mesma. Uso o amor enquanto metáfora para falar sobre o fim, a transformação. É uma reflexão sobre os finais, as separações. Tem esse riso irônico, amargo, de canto de boca”, destaca Tarsilla. A obra, confeccionada de maneira artesanal, apresenta o conceito de livro-objeto. Todo o material, por exemplo, foi costurado à mão e tem a arte gráfica assinada pelo artista Guga Valente. Sentimentos Carimbados pode ser adquirido no Instagram da própria autora (@tarsillacouto).

(25)

“na pandemia

na poesia

no amor

não há outra finalidade

senão destruir todos os sentidos preconcebidos”

Cobra criada

Para o poeta Mazinho Souza, não há mais tempo para tranquilidade nem para muita doçura. “Fomos pegos em flagrante, transportando pele escura”, afirma o autor no poema Marielle, que integra a obra Cobra Criada, (Martelo Casa Editorial). Temáticas sociais, racismo, isolamento e diversidade pautam a poesia que o artista esbraveja em uma escrita regada por palavras de múltiplas conotações.

Entre os projetos de livros, Mazinho toca o selo literário Goiânia Clandestina, que busca descobrir e publicar autores goianos que até o momento são inéditos. Também posta poemas e participa de lives em seu perfil do Instagram (@mazinhosouza_). Graduando em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás, é pesquisador das estruturas linguísticas decoloniais e idealiza festivais literários e edita publicações, como Antologia Clandestina (2017-2021). Como arte-educador, promove oficinas de escrita, leitura e pensamento filosófico com jovens e crianças na periferia de sua cidade.

Um dos poemas mais recentes de Mazinho, Considerações Finais, foi publicado recentemente no Dossiê de Poesia Negra realizado pela Poesia.Org que visa fortalecer a produção literária brasileira de novos autores e editado pelo escritor Ricardo Aleixo. Nele, o goiano traz aspectos religiosos da cultura negra para falar de resistência e força. Já no poema Oxoguian, o artista destaca: “Toda paz é educada pela guerra”.

Considerações finais

“se ousarem tentar

nos tirar o tambor

baraketu se zanga

quando exu tá zangado

ele pisa na pedra

e a pedra sangra”

Moda poética

Ao decidirem antecipar as celebrações previstas para o centenário da epifania modernista brasileira, os escritores Thaise Monteiro e Jamesson Buarque criaram o livro de poemas À Moda de 22 (Editora Patuá), publicado em março. A obra foi vencedora do Prêmio de Incentivo à Publicação Literária, 100 Anos da Semana de Arte Moderna, realizado em 2018, pelo extinto Ministério da Cultura. O edital propôs seleção e premiação de obras literárias inéditas em português que abordassem, de forma livre, a temática da Semana de Arte Moderna de 1922.

Os dois poetas escreveram o livro a quatro mãos, em poemas que fazem relação com os modelos poéticos triunfantes em 1922. Ao longo da publicação, os escritores homenageiam, lembram e honram os grandes autores do período literário do País. Enquanto Jamesson Buarque é pernambucano radicado em Goiás, professor e diretor da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, Thaise é nascida no Mato Grosso do Sul, radicada em Goiania e fundou, em 2006, a Cia. de Arte Poesia que Gira, com o projeto da Bibliofuscoteca.

Thaise é autora também do recente A Casa da Rua 1013 (autopublicação), livro de poemas lançado no final de 2020. A antiga casa do Setor Pedro Ludovico e todas as memórias da infância povoam o trabalho da escritora. Como uma caixa que guarda lembranças de algumas moradas da autora, a publicação apresenta poemas criados dentro de sua própria residência durante os primeiros meses de pandemia. “É um livro de poesias, mas também de memórias que eu construo a partir da ideia de arquitetura, refletindo metaforicamente a ideia de parede, coluna, viga, cômodos, que sustentam as páginas da obra”, destaca a autora.

Experimento futurista

“Corra

o futuro a deusa pertence, à máquina

revolte-se

não há beleza senão na luta

rompa

as misteriosas portas do impossível

a bofetada e o soco morreram ontem

revolva (se)

lua elétrica em insônia febril

serpentes que fumam

não permanecem no Éden”

Casa-poema

Arquitetura, poesia, game-art e design traçam os caminhos poéticos do escritor e arquiteto goianiense Arthur Moura Campos. Em Saída, seu mais recente trabalho artístico lançado no início de abril, o poeta apresenta uma contemporânea construção virtual de poemas interativos em determinados ambientes digitais. Nas paredes, degraus, sacadas e fachadas de um edifício, as palavras revelam áudios e animações ativados pelo clique do visitante. A obra poética pode ser conferida em

diverealities.com/saida-game.

O bloco de concreto digital massivo de aparência modernista, somado à paisagem desértica e distópica, já lança seu enigma à primeira vista. A porta de entrada desse espaço é o “Í” maiúsculo da palavra “SAÍDA” gravada em sua fachada. Esse paradoxo inicial que une o significado da palavra, à letra e ao espaço arquitetonico reverbera em todos os elementos criativos do trabalho. A multidisciplinaridade dessa obra traz uma reinterpretação da poesia concreta para os meios digitais contemporaneos.

A versão interativa recém-lançada comecou a ser desenvolvida no final de 2019 em parceria com Anders Rinaldi e Rodolfo Brant da Dive Realities, uma startup de tecnologia paulistana. “O crescente uso da internet e a virtualização das comunicações devido ao isolamento social impulsionaram o desenvolvimento dessa nova forma de apresentação, que busca conectar diversas técnicas artísticas a partir da experiência virtual”, argumenta o artista.

Seus oito vértices duros

“Seus oito vértices duros

em cada quatro paredes

Arestas dançam no muro

bloco bloqueia impede

Meu semelhante de terra

que por ser duro, acolhe

Me amarra me permeia:

tijolo tigela do homem”