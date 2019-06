Magazine Inscrições para oficina de roteiro com roteirista Flávia Orlando

Estão abertas as inscrições para a oficina Roteiro em Dramaturgia – A Arte do Roteiro da roteirista e diretora Flávia Orlando. A profissional tem experiência em cinema, TV, ficção e documentário. As aulas vão ser ministradas em Goiânia de 4 a 6 de julho, no Espaço Ruptura Cultural. A oficina, com 15 horas-aula, é aberta. A roteirista, também editora, já atuou em program...