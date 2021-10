Magazine Inscrições para o edital de Incentivo à Cultura de Goiânia vão até 17 de outubro No total, são R$ 4.451.780,00 disponíveis para beneficiar representantes da classe artística

Continuam abertas, até o dia 17 de outubro, as inscrições para o edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, da Prefeitura de Goiânia. No total, são R$ 4.451.780,00 disponíveis para beneficiar representantes da classe artística. Podem se inscrever no projeto da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) autores de projetos culturais como pessoa física e jurídica com e...