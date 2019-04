Magazine Inscrições para o Big Brother Brasil 20 já estão abertas

As inscrições para o Big Brother Brasil 20 já estão abertas e podem ser realizadas no site oficial da Globo. Para participar é preciso ter, pelo menos, 18 anos completos e no máximo 71. Este ano, as seletivas vão ocorre em Goiânia, além de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ...