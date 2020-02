Magazine Inscrições para cursos culturais do Sesc Centro, em Goiânia, continuam abertas Unidade tem disponíveis turmas de balé, k-pop, danças urbanas, kids, dança de salão, teatro infantil e adulto

O Sesc Centro, em Goiânia, continua com inscrições abertas para os cursos semestrais do Núcleo Livre de Artes para turmas de balé, k-pop, danças urbanas, kids, dança de salão, teatro infantil e adulto. As inscrições devem ser realizadas na unidade e as vagas são limitadas. O valor para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo com cartão Sesc atualizado é de R...