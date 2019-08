Magazine Inscrições abertas para workshop de moda de shopping

Estão abertas as inscrições para a 1ª edição do VDM Day, evento que ocorrerá no próximo dia 20 de agosto, no Estação da Moda Shopping, e que vai oferecer um dia de workshops ministrados por especialistas em design, produção, distribuição e divulgação de moda. A programação será totalmente gratuita e ocorrerá das 9 às 21 horas. As inscrições seguem até quando houver v...