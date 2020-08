Magazine Inscrições abertas para a 5ª edição do Prêmio Kindle de Literatura O vencedor vai ganhar R$ 40 mil e terá seu livro publicado

A 5ª edição do Prêmio Kindle de Literatura está com inscrições abertas até o dia 18 de outubro. Os interessados podem participar com romances originais e inéditos em português publicados por conta própria exclusivamente por meio do Kindle Direct Publishing (KDP), ferramenta gratuita da Amazon. Os autores devem incluir #PrêmioKindle no campo de palavras...