Magazine Inhotim reabre após quase oito meses com ingressos esgotados e 10% do público A última sexta-feira do mês, dia de entrada gratuita, também já está esgotada

Pouco mais de uma hora depois da reabertura dos portões do Instituto Inhotim, na manhã deste sábado (7), após quase oito meses de fechamento, o estacionamento do local tinha um número considerável de carros particulares e alguns poucos ônibus de turismo. Limitando ingressos a 10% de sua capacidade normal — apenas 500 visitantes por dia, no local que acomoda 5.000 ...