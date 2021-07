Magazine Ingrid Guimarães chega aos 49 anos como a rainha da comédia Atriz goiana é uma especialista em fazer rir, principalmente no teatro e no cinema

A atriz goiana Ingrid Guimarães, que chega aos 49 anos de idade nesta segunda-feira, é uma especialista em fazer rir, principalmente no teatro e no cinema. Ingrid deixou Goiânia quando tinha 13 anos de idade, mudando-se para o Rio, onde estudou teatro no Tablado. Foi construindo sua carreira de atriz aos poucos, até se consolidar como uma digna representante do gêne...