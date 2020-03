Magazine Ingressos para show de Roberto Carlos em Goiânia começam a ser vendidos na quarta-feira (11) Cantor apresenta seus maiores sucessos, no dia 19 de abril, dia em que completa 79 anos; o evento será no domingo, às 18h30, no Goiânia Arena

Os ingressos para o show de Roberto Carlos em Goiânia, no dia 19 de abril, passam a ser vendidos a partir desta quarta-feira (11) pelo site www.eventim.com.br e no ponto físico no Flamboyant Shopping Center. O inicio das vendas estava marcado para esta segunda-feira (9), mas teve mudança já que a partir do dia 11, poderão ser adquiridos tanto pela internet como pelo ponto físico. Roberto Carlos apresenta seus maiores sucessos em Goiânia, no dia 19 de abril, dia em que completa 79 anos. O sho...