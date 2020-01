Magazine Ingressos para o show do Dire Straits Legacy com abertura da banda RPM, em Goiânia, já estão à venda A banda inglesa também vai passar por São Paulo, Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador

Como publicado na coluna Spot desta terça (28), a banda britânica “Dire Straits Legacy” já tem data para voltar em Goiás. Com a nova turnê “South American Tour - 2020”, que comemora os 43 anos do grupo, o show será realizado no dia 28 de março (sábado), a partir das 20h, no CEL da OAB, em Aparecida de Goiânia. Os clássicos “Money For Nothing", "...