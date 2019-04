Magazine Ingressos para Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá já podem ser trocados

O rock de Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá, remanescentes da Legião Urbana, é a próxima atração do projeto Flamboyant In Concert, no dia 30. A dupla apresenta show com repertório de dois álbuns clássicos, cuja turnê comemora 30 anos de lançamento do Dois e Que País é Este, da Legião Urbana. Clientes do centro de compras já podem adquirir seus ingressos no posto de trocas ...