Magazine Ingressos antecipados para o Rock in Rio se esgotam em menos de 2 horas 200 mil ingressos foram vendidos

Os 200 mil ingressos do Rock in Rio colocados à venda nesta terça (21), às 19h, já estão esgotados. Por R$ 545, o Rock in Rio possibilita ao fã comprar sem saber toda a programação e depois escolher os dias de festival em que deseja ir. A seleção pode ser feita de 23 de novembro a 1º de abril. Segundo a organização, essas entradas se esgotaram em tempo recorde: 1h28. ...