Ingresso para curtir o Rock in Rio custa R$ 545; veja a programação já divulgada Venda de bilhetes começa nesta terça (21), às 19h

A venda de ingressos para o Rock in Rio 2022 começa nesta terça (21), às 19h, para o público em geral. Nesta fase, como de costume, o festival disponibiliza o Rock in Rio Card, que possibilita ao fã comprar sem saber toda a programação e depois escolher os dias em que deseja ir. A compra pode ser efetuada no site ingresso.com, por R$ 545 (inteira). Quem adquirir essa e...