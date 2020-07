Magazine Ingredientes típicos do Cerrado, com gosto da cozinha de Goiás, inspiram nova geração de chefs Sabores peculiares da terra, que vêm se tornando fontes de estudos para pesquisadores, ganham cada vez mais força na cozinha contemporânea

Uma mochila, uma barraca e a namorada. Acampado no meio do Cerrado, o desafio imposto era, no mínimo, curioso. Cozinhar apenas com os ingredientes encontrados no bioma que tem o gosto e o cheiro da cozinha de Goiás. “Foi uma experiência incrível. Saíram cinco pratos com o que encontrei no mato. Era o que faltava para mergulhar neste trabalho de garimpo de elemen...