A palavra naïf (de origem francesa), do qual Poteiro tornou-se o maior representante do Brasil, é usada para remeter a algo que é “ingênuo” e surgiu para descrever a pintura do modernista francês Henri Rousseau (1844-1910). A nomenclatura foi dada para artistas não oriundos de movimentos artísticos. Porém, vários críticos não concordam com essa classificação para a obra do português/goiano. “Será que é algo simples falar da construção do País? Poteiro ficou muito tempo de forma equivocada atrelado a uma leitura primitivista”, contesta o curador Leno Veras, que assinou a exposição de Poteiro em Belo Horizonte e é um dos nomes mais promissores no meio.

O curador Gilmar Camilo também não concorda com o título de naïf para Poteiro. Segundo o diretor da Vila Cultural Cora Coralina, o artista tinha uma noção grande do tempo que vivia, como a maneira de contar as coisas que estavam acontecendo no mundo, seja politicamente, as mazelas sociais, e a beleza das tradições brasileiras. “Tudo isso foi feito com uma consistência e uma certa isenção dos assuntos. Ele colocava muito as perguntas e respostas nas suas obras. Considero o Poteiro um artista espontâneo e que tem no seu trabalho uma maneira única de contar o seu tempo”, reforça.

Para o crítico Enock Sacramento, um dos nomes mais importantes do meio no Brasil, Poteiro criou um universo próprio, de uma organização exemplar e de uma inventividade fora de qualquer padrão artístico, difícil de encontrar no cenário das artes plásticas. “A sua pintura é de uma qualidade formal e colorista surpreendente. Ele nos legou uma riqueza encantadora, de uma magia envolvente e bela. Se o Brasil produziu um gênio, ou poucos, no domínio artístico, Poteiro pode ser ele, ou um desses raros”, comenta ele, que curou uma única mostra do pintor, em 2014, no Museu de Arte de Goiânia (MAG).