Magazine Influenciadora Liliane Amorim morre por complicações de lipoaspiração Com mais de 140 mil seguidores no Instagram, Liliane havia feito o procedimento no dia 9 de janeiro

A influenciadora digital e empresária Liliane Amorim morreu na manhã deste domingo (24), aos 26 anos, devido a complicações causadas por uma cirurgia de lipoaspiração. Com mais de 170 mil seguidores no Instagram, Liliane havia feito o procedimento no dia 9 de janeiro. Após cerca de uma semana, ela precisou ser internada no hospital Unimed de Juazeiro do Norte, no Cea...