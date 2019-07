Magazine Influenciador usa drone para atirar fogos em vizinhos que não o convidaram para festa; assista Com ele não teve essa de guardar ressentimento e remoer as mágoas...

Se seus vizinhos dão uma festa e não te convidam, qual a sua reação? Tira satisfação? Faz outra festa e não os chama? Ou deixa quieto e fica só guardando o ressentimento? O produtor de conteúdo Lucas Albert resolveu tomar uma medida mais drástica do que essas listadas. Ele preferiu usar um drone para simplesmente atirar fogos de artifício no local onde as pessoa...