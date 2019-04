Magazine Influenciador digital, Thiago Gagliasso é nomeado como assistente na Secretaria de Cultura do Rio O ator, de 29 anos, entrou para o cargo de assistente da Superintendência de Artes da pasta

Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso, foi nomeado para um cargo na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro (SECECRJ). Na última quinta-feira, 18, ele compartilhou uma imagem no Instagram que confirmava o novo emprego e disse que espera "dar o máximo, sempre com transparência e aberto a novas ideias". Em nota, a Secretaria inform...