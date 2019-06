Magazine Influências desde o útero

Segundo a nutricionista esportiva Maíra Azevedo, o paladar começa a ser formado ainda no ventre materno. “No último trimestre da gravidez, o feto engole pequenas quantidades do líquido amniótico e passa a conhecer os sabores provenientes dos alimentos que a mãe consome. Há indícios de que esses gostos ficam registrados no cérebro da criança e de quando ela é novamente...