Magazine Indie ganha contornos pop com o Circa Waves

Não é por acaso que o álbum preferido de Kieran Shudall (vocalista, compositor e produtor da banda inglesa Circa Waves) em 2020 seja After Hours, de The Weeknd, uma espécie de apanhado do melhor que a música pop pré-pandemia conseguia produzir. O novo disco do Circa Waves, Sad Happy, é uma ambiciosa troca de marchas do grupo criado em Liverpool ainda em 2014, uma épo...