Magazine 'Independência é ter comida e respeito', afirma Gil do Vigor sobre 7 de Setembro O ex-BBB compartilhou em seu Instagram alguns Stories falando sobre as comemorações do Dia da Independência do Brasil

O ex-BBB Gilberto Nogueira, 30, compartilhou em seu Instagram alguns Stories falando sobre as comemorações do Dia da Independência do Brasil, nesta terça-feira (7). Os vídeos foram gravados enquanto Gil estava a caminho de suas aulas do PhD em economia, nos Estados Unidos. "Independência é ter comida, independência é poder viver, ter respeito, liberdade", afirma...