Magazine Indelicada Cia. Teatral estreia projeto com lives de espetáculo baseado em Shakespeare Longe dos palcos desde o início da pandemia, grupo goiano mata um pouco a saudade do público a partir desta quinta-feira (20)

As cortinas se abrem, a luz se acende e o público sentado na plateia estabelece uma relação mágica que só acontece no teatro. A companhia goiana Indelicada Cia. Teatral sabe bem a falta que essa experiência tem feito nesses tempos de pandemia da Covid-19. Para matar um pouco a saudade do público, a partir desta quinta-feira (20) e até o dia 30, o grupo goiano p...