Magazine Indícios de erros nas despesas causou sindicância do Fica 2018, afirma Secult Edição do último ano de gestão tucana tem dívida de R$ 1,1 milhão; prazo para conclusão é de 30 dias e pode ser prorrogado por mais 30, caso a pasta julgue necessário

A Secretaria Estadual de Cultura (Secult Goiás) publicou, ontem, no Diário Oficial do Estado (DOE), uma portaria que determina a instauração de sindicância administrativa para apurar possíveis irregularidades na execução do 20º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), realizado em 2018. O prazo para conclusão é de 30 dias e pode ser prorrogado p...