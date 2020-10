Magazine Incidência, tratamentos e cirurgia

A incidência da síndrome do túnel do carpo na população em geral é estimada em cerca de 3 a 10%, sendo mais comum em mulheres com idade entre 40 e 60 anos. O neurocirurgião Leonardo Zapata comenta que essa maior incidência entre mulheres pode ser tanto por fatores ocupacionais, como por hormonais, que acabam sendo mais evidentes na época da gravidez e da menopausa. “A pre...