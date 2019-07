Magazine Incentivadas pelos pais, crianças mergulham no universo das artes plásticas Jovens artistas já sonham em fazer exposições

Ao entrar na casa da técnica em enfermagem Cristiana Pereira Nunes, de 32 anos, em Aparecida de Goiânia, de cara se percebe que ali mora uma futura artista plástica. Nas paredes da sala, estão alguns quadros da filha Clara Cristiny Nunes, de 9 anos. Fã da pintora Tarsila do Amaral, uma das figuras centrais da primeira fase do movimento modernista no Brasil, a menina...