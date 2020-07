Magazine Incêndio do Museu Nacional não foi causado por ação criminosa, conclui PF Perícia confirmou que o início do fogo ocorreu em um auditório no primeiro andar, próximo à entrada principal do museu

Laudo pericial da Polícia Federal descartou ação criminosa no incêndio que destruiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em setembro de 2018. A investigação foi encerrada nesta segunda-feira (6). A perícia confirmou que o início do fogo ocorreu em um auditório no primeiro andar, próximo à entrada principal do museu. O incêndio teria tido como foco um dos aparelhos de ar ...