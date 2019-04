Magazine “Impossível não desenvolver paixão pela arte” afirma Filipe Bragança

Não há tempo ruim para o ator Filipe Bragança. Aos 18 anos, o goiano já acumula um currículo disputado entre novelas da televisão, nos palcos do teatro e nas telas do cinema. Vencedor do Prêmio Bibi Ferreira de Ator Revelação com o musical Les Miserables, Filipe estrelou também o espetáculo Leão no Inverno, ao lado de estrelas como Regina Duarte e Leopoldo Pacheco. N...