Magazine “Impossível não desenvolver paixão pela arte” Não há tempo ruim para o ator Filipe Bragança. Aos 18 anos, o goiano já acumula um currículo disputado entre novelas da televisão, nos palcos do teatro e nas telas do cinema. Vencedor do Prêmio Bibi Ferreira de Ator Revelação com o musical Les Miserables, Filipe estrelou também o espetáculo Leão no Inverno, ao lado de estrelas como Regina Duarte e Leopoldo Pacheco. No ar atualmente em Órfãos da Terra (Rede Globo) na pele do nerd Benjamin, o ator já esteve no remake de Chiquititas (SBT) e, nos cinemas, foi galãzinho teen de Cinderela Pop (2019). Filho de pais atores, Filipe saiu de Goiânia ainda muito jovem e diz que mantém uma relação de afeto com a cidade. Em entrevista, a mais jovem revelação da televisão fala sobre carreira, prazer cênico e internet.

Como está sendo interpretar o Benjamin, em Órfãos da Terra?Interpretar o Benjamin tem sido um prazer. Tenho me divertido muito com o personagem e com a complexidade de interpretar um CDF com dificuldades em se relacionar e, além disso, tive o privilégio de “cair” em um núcleo composto por atores incríveis, que me ensinam muito diariamente. Existem também dificuld...