Magazine Imperial Russian Ballet se apresenta em Goiânia Uma das maiores companhias de balé do mundo traz clássicos de Tchaikovsky, entre eles trechos de A Bela Adormecida (foto), O Lago dos Cisnes e O Quebra-Nozes

O Imperial Russian Ballet volta ao Brasil em turnê e passa por Goiânia neste domingo, com apresentação única do espetáculo The Best of Tchaikovsky, neste domingo, às 20 horas, no Teatro Rio Vermelho. A montagem contém trechos dos três mais importantes balés do repertório clássico: O Lago dos Cisnes, A Bela Adormecida e O Quebra-Nozes. Criado em 1994 por Ge...