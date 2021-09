Magazine Impacto do 11 de Setembro no Oriente Médio é tema de série no Globoplay Marcos Uchôa conduz "Retratos de uma Guerra Sem Fim", minissérie em quatro episódios produzida pelo jornalismo da Globo

Um ato, uma decisão, um plano podem transformar milhares de vidas, sociedades inteiras, governos e até a história. É o caso dos atentados de 11 de setembro de 2001. O maior ataque terrorista de todos os tempos vitimou quase 3 mil pessoas e feriu outras 9 mil no coração de Nova York. Duas décadas depois, as consequências do atentado ainda têm reflexos nos EUA e no resto ...