Magazine Imerso no pop, Djavan apresenta nesta sexta-feira show da turnê Vesúvio, em Goiânia Em janeiro, o cantor completou 70 anos e, em comemoração especial, embarcou em uma turnê revival da carreira, junto com lançamentos do seu último disco

Além da música, duas paixões resumem muito bem a personalidade de Djavan fora dos palcos: as orquídeas, que tanto o artista cuida com carinho em seu sítio em Petrópolis (RJ), e a arquitetura. Não é por menos que o alagoano já avisa de antemão que nesta sexta-feira(25), antes do show da turnê Vesúvio, no Centro de Convenções da PUC Goiás, vai pegar o carro e p...