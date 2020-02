Magazine Imaginação sem limites no cinema

No filme Contágio, de Steven Soderbergh, a personagem de Gwyneth Paltrow é a chamada paciente zero, a pessoa que primeiro foi vítima de um novo tipo de doença ou o ponto de eclosão de uma epidemia. Ela, que é infectada após cumprimentar um cozinheiro que havia preparado um prato com o porco mordido pelo morcego vetor da doença, tem seu organismo contaminado por um vírus, e...