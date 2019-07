Magazine Imóvel de youtuber ‘Primo Rico’ vai a leilão por causa de dívida milionária Thiago Nigro é conhecido por oferecer dicas de finanças pessoais no YouTube

Thiago Nigro, conhecido pelo sucesso do canal ‘Primo Rico’ no YouTube, passa por um processo desagradável. Um imóvel dele será leiloado por causa do acúmulo de dívidas no valor de R$ 1,7 milhão. Ele costuma dar dicas sobre finanças pessoais para quase três milhões de seguidores do canal. Em entrevista à revista Veja, Thiago contou sobre ...