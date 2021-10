Magazine Igrejas guardam infinidades de histórias na cidade de Goiás

Goiás é uma cidade cheia de igrejas e dentro de cada uma delas há uma infinidade de histórias. Na Igreja do Rosário, por exemplo, há um acervo inestimável de afrescos pintados por Frei Confaloni, o homem que revolucionou as artes em Goiás. “O Confaloni veio para o Brasil para este trabalho”, relata PX Silveira, que está à frente da programação do Instituto Biapó para cele...